Индира Караева назначена замминистра сельского хозяйства Дагестана

Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов 25 августа подписал распоряжение о назначении Индиры Караевой на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики.

До назначения Караева занимала должность старшего научного сотрудника Федерального аграрного научного центра Дагестана, а также работала в Дагестанском государственном аграрном университете.

Пост врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана в настоящее время занимает Иван Голуб.

Мария Хоперская