К 1 сентября в Кабардино-Балкарии откроют 14 отремонтированных школ

Власти Кабардино-Балкарии к 1 сентября введут в эксплуатацию 14 школ после капитального ремонта. Об этом глава республики Казбек Коков сообщил в своем канале в мессенджере Max по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«К 1 сентября планируем ввод в эксплуатацию 14 школ после капитального ремонта», — написал господин Коков.

По данным главы региона, в прошлом году в республике отремонтировали 19 школ, а также построили и ввели в эксплуатацию 9 новых школ на 5,5 тыс. дополнительных мест. В этом году ремонтные работы охватили 38 школ, 6 детских садов и 5 колледжей. Кроме того, завершается строительство школы в Терсколе и возводятся 8 детских садов.

Мария Хоперская