Кабардино-Балкария обновит 113 дорожных объектов в 2027 году

Кабардино-Балкария в 2027 году проведет масштабное обновление дорожной инфраструктуры. Об этом глава республики Казбек Коков сообщил в своём канале в мессенджере Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Планируем привести в нормативное состояние 113 объектов — более 100 километров автомобильных дорог и больше 280 погонных метров искусственных сооружений», — написал господин Коков.

Одним из ключевых проектов в столице региона станет реконструкция улицы Кешокова в Нальчике с включением моста через реку. Общая протяженность участка составит около 600 метров.

При проектировании в КБР впервые применяют транспортное моделирование. Оно позволяет заблаговременно выявлять конфликтные точки, прогнозировать изменения транспортных потоков после реконструкции и разрабатывать решения для снижения заторов.

В целом по Нальчику на 2027 год запланировано 10 дорожных объектов суммарной протяжённостью более 38 км.

Мария Хоперская