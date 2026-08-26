В аэропорту Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Ярославля (Туношна) утром 26 августа ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в официальном канале ведомства в «Максе» в 3:41.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Режим беспилотной опасности в Ярославской области не вводился. В расписании аэропорта на 26 августа значится вечерний рейс из Санкт-Петербурга и обратно, пока что изменений в расписании нет.
Ранее временные ограничения в аэропорту Туношны неоднократно вводились в целях обеспечения безопасности полетов.
UPD: Ограничения были сняты в 7:32.