В аэропорту Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ярославля (Туношна) утром 26 августа ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в официальном канале ведомства в «Максе» в 3:41.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Режим беспилотной опасности в Ярославской области не вводился. В расписании аэропорта на 26 августа значится вечерний рейс из Санкт-Петербурга и обратно, пока что изменений в расписании нет.

Ранее временные ограничения в аэропорту Туношны неоднократно вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

UPD: Ограничения были сняты в 7:32.

Антон Голицын