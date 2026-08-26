Число жалоб на вывоз мусора в Ростовской области выросло на 30%

В июле 2026 года число обращений жителей Ростовской области из-за проблем с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) выросло на 30%. Об этом губернатор Юрий Слюсарь сообщил по итогам заседания штаба по ТКО.

Чаще всего жители жалуются на переполненные контейнерные площадки и нарушения графиков вывоза мусора. Представители трех региональных операторов объяснили ухудшение ситуации последствиями июльского урагана и нехваткой техники: по их данным, после стихии объём вывозимого мусора вырос в восемь раз.

Одновременно в регионе пересматривают нормативы накопления ТКО, утвержденные в 2022 году. Специалисты проводят замеры на площадках возле многоквартирных домов и в частном секторе, фиксируют результаты на видео и передают данные в федеральную систему. Завершить работу планируется к 1 июля 2027 года. Обновлённые нормативы будут применяться при определении необходимого количества контейнеров, маршрутов мусоровозов, загрузки сортировочных мощностей и размера платы за услугу.

Мария Хоперская