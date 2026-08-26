В Новороссийске обновят торговые павильоны на набережной

В Новороссийске постепенно заменяют нестационарные торговые объекты на набережной. Новые павильоны выполняют в едином стиле — соответствующие изменения заметили жители и гости города, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Работу с предпринимателями по поручению главы Новороссийска Андрея Кравченко проводят управление торговли и потребительского рынка совместно с управлением архитектуры и градостроительства. Все действующие нестационарные торговые объекты на набережной планируют постепенно заменить на новые конструкции, выполненные в едином архитектурном стиле.

В администрации считают, что обновление должно сделать набережную более современной и комфортной для жителей и туристов.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске уведомления о новых требованиях к санитарному содержанию территорий получили владельцы 998 нестационарных торговых объектов. Предпринимателей обязали убирать территорию в радиусе 20 метров от своих объектов, устанавливать урны, а также следить за чистотой прилегающих тротуаров.

Анна Гречко