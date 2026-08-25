Главные новости к вечеру 25 августа
В Петербурге начали строить терминал для электричек на станции «Волковская»
Школьника из Архангельской области приговорили к шести годам за диверсию
В Петербурге пустует почти 7% площадей в торговых центрах
Организаторы концерта Канье Уэста не смогли связаться с «Газпром Ареной»
В Ленобласти открыли полигон для испытаний технологий будущей ВСМ
«Газпром Арена» заявила о невозможности проведения концерта Уэста в Петербурге
В Кольском заливе в Мурманске обнаружили разлив нефтепродуктов
В СПбГУ подали рекордные 230 тыс. заявлений на поступление
Актера Михаила Боярского оштрафовали за неоплаченную парковку в Петербурге
«Яблоко» сняли с выборов в парламент Псковской области