Главные новости к вечеру 25 августа

В Петербурге начали строить терминал для электричек на станции «Волковская»

Школьника из Архангельской области приговорили к шести годам за диверсию

В Петербурге пустует почти 7% площадей в торговых центрах

Организаторы концерта Канье Уэста не смогли связаться с «Газпром Ареной»

В Ленобласти открыли полигон для испытаний технологий будущей ВСМ

«Газпром Арена» заявила о невозможности проведения концерта Уэста в Петербурге

В Кольском заливе в Мурманске обнаружили разлив нефтепродуктов

В СПбГУ подали рекордные 230 тыс. заявлений на поступление

Актера Михаила Боярского оштрафовали за неоплаченную парковку в Петербурге

«Яблоко» сняли с выборов в парламент Псковской области