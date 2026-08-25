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Перевернувшийся грузовик перекрыл движение по М-11 в сторону Москвы

Грузовик с бетонными опорами перевернулся на трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленинградской области. Движение в сторону Москвы на участке полностью перекрыто, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.

Авария произошла на 629-м километре трассы в районе деревни Тарасово. В результате ДТП никто не пострадал.

Из-за аварии образовалась пробка протяженностью около 2 км. Для водителей организовали объезд по трассам М-10 и А-120. В «Автодоре» уточнили, что съезд с М-11 в объезд закрытого участка доступен на 650-м километре трассы.

Матвей Николаев

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