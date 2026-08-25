На второй этап благоустройства Стрелки заключили контракт на 237 млн рублей

В Ярославле заключили контракт на второй этап благоустройства нижнего яруса Стрелки. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Стоимость работ составит 237,27 млн руб., подрядчиком стало московское ООО «Город мечты». Работы рассчитаны на два года и начнутся уже в этом году. Основной объем работ придется на прогулочную зону. Подрядчику предстоит полностью заменить ее основание, сделав его многослойным и устойчивым к погодным условиям, после чего уложить новое плиточное покрытие. Также предусмотрена замена бордюрного камня. В 2026 году планируется начать работы на лестницах, соединяющих верхний ярус набережной с нижним, и заменить систему электроснабжения.

Укладка нового покрытия разделена на четыре участка. В этом году, согласно документации, планируется выполнить работы только на одном из них. Контракт рассчитан на 365 календарных дней, при этом зимой благоустройство проводиться не будет. Для ООО «Город мечты» контракт на Стрелке станет вторым крупным проектом в Ярославле. В 2024 году компания благоустраивала территорию у Вечного огня и Успенского собора; стоимость тех работ составила около 230 млн руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на первом этапе преображения нижнего яруса Стрелки создается амфитеатр с видом на Которосль. Контракт на его установку в апреле заключили с ООО «СДЛ» за 62,36 млн руб., он остается на исполнении.

Благоустройство Стрелки проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», входящему в нацпроект «Инфраструктура для жизни». По словам господина Молчанова, в голосовании за обновление Стрелки в 2025 году приняли участие около 65 тыс. ярославцев.

Антон Голицын