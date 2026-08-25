Главные новости за 25 августа. Кавказ

Ставропольский край направил около 60 млрд рублей на поддержку новых регионов России. Об этом губернатор края Владимир Владимиров сообщил президенту России Владимиру Путину на рабочей встрече 25 августа.

На Ставрополье планируется строительство нового завода по производству удобрений мощностью 1,5 млн тонн продукции в год. Проект реализует крупный инвестор в рамках развития химического кластера региона. Для обеспечения предприятия необходимой инфраструктурой в крае уже реализованы проекты по строительству газовой и водной инфраструктуры.

Буйнакский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Республике Дагестан проводит процессуальную проверку по факту гибели местного жителя. 25 августа 2026 года на береговой зоне Ирганайского водохранилища у посёлка Шамилькала Унцукульского района при купании утонул 20-летний мужчина.

В Дагестане выбраны победители шести конкурсов на строительство автодороги Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала (Р-215) на участке северного обхода Махачкалы. Общая сумма контрактов составляет 21,2 млрд рублей. Сведения опубликованы на сайте госзакупок.

ОАО «Махачкалаводоканал» повторно выставило на торги права требования к физическим и юридическим лицам на общую сумму 1,9 млрд руб. На торги выставлены два лота. В первый вошла дебиторская задолженность юридических лиц перед предприятием в размере 181,3 млн руб., начальная цена лота установлена в 163,2 млн руб. Второй лот включает задолженность физических лиц на 1,72 млрд руб., его начальная цена составляет 1,55 млрд руб. По второму лоту заявки смогут подавать только юридические лица, оказывающие коммунальные услуги. Торги назначены на 25 сентября, заявки принимаются до 22 сентября. Это повторные торги.