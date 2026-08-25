Товарооборот Мурманской области с Индией вырос более чем на 60%

Товарооборот Мурманской области с Индией за год вырос более чем на 60%. По итогам прошлого года страна вошла в число ключевых внешнеторговых партнеров региона, сообщил губернатор Андрей Чибис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мурманская область и Индия намерены расширить торговое и промышленное сотрудничество

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Мурманская область и Индия намерены расширить торговое и промышленное сотрудничество

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Динамику торговли глава региона привел на 27-м заседании межправительственной комиссии, которое прошло под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова. Участники встречи также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

По словам Чибиса, положительная динамика сохраняется и в 2026 году. При этом регион рассчитывает расширять взаимодействие с индийскими партнерами не только за счет поставок готовой продукции, но и через реализацию новых промышленных проектов.

В частности, Мурманская область и индийские компании рассматривают возможность создания совместных производств. Среди потенциальных направлений сотрудничества — переработка отвалов и проекты, предусматривающие полный цикл добычи.

Матвей Николаев