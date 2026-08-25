В Псковской области восстановили электричество для 80% потребителей после шторма

«Россети Северо-Запад» восстановили электроснабжение более 80% потребителей в Псковской области, оставшихся без электричества из-за сильного ветра. Специалисты продолжают устранять последствия циклона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 80% обесточенных после шторма потребителей в Псковской области подключили к электросетям

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Более 80% обесточенных после шторма потребителей в Псковской области подключили к электросетям

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Псковском филиале компании действует особый режим работы. К восстановительным работам привлечены 128 бригад, в том числе 30 бригад из соседних регионов.

Всего специалисты задействовали 129 единиц техники. Работы продолжатся до полного восстановления электроснабжения и ликвидации последствий непогоды.

Матвей Николаев