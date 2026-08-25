Главные новости за 25 августа. Ростов-на-Дону и область

На время ремонта собственного здания девять творческих коллективов Ростовской государственной филармонии переедут в здание бывшего кинотеатра «Ростов». Об этом сообщила пресс-служба донского правительства. В сообщении уточняется, что в ближайшие три года на этой площадке будут проходить концерты, творческие встречи и музыкальные фестивали – всего более 200 программ ежегодно.

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит два иска компании «Алюминий Металлург Рус» (АМР) к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

В Ростовской области в результате ночной вражеской атаки на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Предприятие временно приостановило работу.

Федеральная налоговая служба по Ростовской области вновь заблокировала операции по счетам футбольного клуба «Ростов». Основание — неуплата налогов, сборов, пеней и штрафов. Сведения об этом содержатся в системе «СПАРК». В арбитражном суде Ростовской области рассматривается иск ФНС о взыскании с АО «ФК Ростов» 2,8 млн руб. пеней за основной налоговый долг клуба. Очередное заседание по делу назначено на 8 сентября.

Имущество обанкротившейся АО «Птицефабрика Белокалитвинская» выставлено на повторный аукцион с начальной ценой 671,5 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Конкурсный управляющий АО «Птицефабрика Белокалитвинская» Кирилл Коваленко объявил о повторных открытых торгах по реализации имущества предприятия. Аукцион пройдёт 5 октября 2026 года в электронной форме на площадке ООО «МЭТС».