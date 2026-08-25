В Ростове-на-Дону 1 сентября запретят розничную продажу алкоголя

В Ростове-на-Дону 1 сентября введут запрет на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщает городское управление торговли и бытового обслуживания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ограничение основано на региональном законе. За его нарушение предусмотрены штрафы.

Запрет не коснется заведений общественного питания и магазинов беспошлинной торговли — там спиртное продолжат реализовывать в штатном режиме. Также в свободной продаже останутся пиво, сидр, пуаре и медовуха.

Мария Хоперская