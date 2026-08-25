В Ростове-на-Дону 1 сентября запретят розничную продажу алкоголя
В Ростове-на-Дону 1 сентября введут запрет на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщает городское управление торговли и бытового обслуживания.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Ограничение основано на региональном законе. За его нарушение предусмотрены штрафы.
Запрет не коснется заведений общественного питания и магазинов беспошлинной торговли — там спиртное продолжат реализовывать в штатном режиме. Также в свободной продаже останутся пиво, сидр, пуаре и медовуха.