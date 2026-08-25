«Т-Транс» взыскивает 16,9 млн рублей с минтранса Ростовской области

Компания «Т-Транс» обратилась в Арбитражный суд с тремя исками к министерству транспорта Ростовской области. Суммарные требования составляют 16,9 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Самый крупный иск на 9,3 млн руб. касается неустойки за просрочку оплаты работ по госконтракту на содержание автомобильных дорог, заключенному 19 мая 2025 года. Подрядчик выполнил все работы, которые были приняты без замечаний, однако ведомство не перечислило причитающиеся чуть более миллиона рублей. «Т-Транс» неоднократно направлял претензии с требованием погасить задолженность и выплатить неустойку.

Второй иск на 6 млн руб. связан с пеней по другому госконтракту, также заключенному 19 мая 2025 года.

Третий иск на 1 млн руб. представляет собой неустойку по госконтракту на содержание искусственных сооружений, мостов и путепроводов, подписанному в 2024 году. Работы по нему министерство приняло без замечаний, однако своевременно не оплатило.

Мария Хоперская