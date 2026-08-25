Численность населения Ростова к 2030 году может достичь 1,1 млн человек

Население Ростова-на-Дону к 2030 году достигнет 1,1 млн человек. С таким прогнозом на заседании городской думы выступил заместитель главы администрации Ростова по экономике Виталий Золотухин.

Оптимистичный сценарий чиновник объяснил превращением Ростова в центр агломерации, способный привлекать внутренних мигрантов. Депутат Максим Хмель, в свою очередь, указал на слабые позиции города в борьбе за кадры, связав это с недостаточным продвижением Ростова среди потенциальных переселенцев.

В ответ Золотухин сделал ставку на креативные индустрии, локальные бренды и уникальные общественные пространства, которые, по его словам, «уже сейчас превращают город в магнит для туристов». Он также отметил устойчивую тенденцию переезда в Ростов пенсионеров из северных регионов.

Мария Хоперская