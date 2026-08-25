Собянин рассказал о реконструкции Ярославского вокзала и запуске новых поездов
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале подготовки к комплексной реконструкции Ярославского вокзала и увеличении числа поездов между Москвой и Ярославлем, сообщает мэрия Москвы. Заявления прозвучали 25 августа на презентации нового двухэтажного поезда, в которой приняли участие Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
Реконструкцию Ярославского вокзала планируют провести по стандарту обновленного Ленинградского вокзала. Сейчас завершается проектирование, выйти на строительную площадку планируется до конца 2026 года. Историческую часть здания предполагается сохранить и отреставрировать, а внутренние пространства и платформенную инфраструктуру модернизировать. Ярославский и Ленинградский вокзалы планируют объединить в единый транспортный узел.
После реконструкции должна увеличиться пропускная способность пригородной зоны, а пересадка на метро, по планам властей Москвы, станет вдвое быстрее. Между вокзалами также предусмотрено создание общего пешеходного пространства с навесом. Завершить реконструкцию планируется к концу 2028 года.
Одновременно власти Москвы и РЖД наращивают пассажирское сообщение с Ярославлем. В августе число поездов на маршруте увеличится с шести до восьми в день: один дополнительный скоростной состав уже вышел на линию, еще один — двухэтажный поезд — начнет перевозить пассажиров с 26 августа.
Новый поезд рассчитан на 874 пассажира — примерно на треть больше, чем составы, которые сейчас работают на направлении. Время в пути между Москвой и Ярославлем составляет около трех часов. С 2027 года не менее половины поездов на маршруте планируется сделать двухэтажными. Это, как ожидается, позволит увеличить пассажиропоток между городами с 5,3 тыс. до 8 тыс. человек в сутки.
«В дальнейшем, в соответствии с программой, количество поездов будет наращиваться и дойдет до 18 пар. Это совершенно другая история, тактовое сообщение, это комфорт. Это совершенно другой объем пассажиропотока. Это тесная связь с одним из исторических городов нашей страны — с Ярославлем — и решение накопившихся транспортных проблем»,— сказал Сергей Собянин.