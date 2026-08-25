Собянин рассказал о реконструкции Ярославского вокзала и запуске новых поездов

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале подготовки к комплексной реконструкции Ярославского вокзала и увеличении числа поездов между Москвой и Ярославлем, сообщает мэрия Москвы. Заявления прозвучали 25 августа на презентации нового двухэтажного поезда, в которой приняли участие Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

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Реконструкцию Ярославского вокзала планируют провести по стандарту обновленного Ленинградского вокзала. Сейчас завершается проектирование, выйти на строительную площадку планируется до конца 2026 года. Историческую часть здания предполагается сохранить и отреставрировать, а внутренние пространства и платформенную инфраструктуру модернизировать. Ярославский и Ленинградский вокзалы планируют объединить в единый транспортный узел.

После реконструкции должна увеличиться пропускная способность пригородной зоны, а пересадка на метро, по планам властей Москвы, станет вдвое быстрее. Между вокзалами также предусмотрено создание общего пешеходного пространства с навесом. Завершить реконструкцию планируется к концу 2028 года.

Одновременно власти Москвы и РЖД наращивают пассажирское сообщение с Ярославлем. В августе число поездов на маршруте увеличится с шести до восьми в день: один дополнительный скоростной состав уже вышел на линию, еще один — двухэтажный поезд — начнет перевозить пассажиров с 26 августа.

Новый поезд рассчитан на 874 пассажира — примерно на треть больше, чем составы, которые сейчас работают на направлении. Время в пути между Москвой и Ярославлем составляет около трех часов. С 2027 года не менее половины поездов на маршруте планируется сделать двухэтажными. Это, как ожидается, позволит увеличить пассажиропоток между городами с 5,3 тыс. до 8 тыс. человек в сутки.

«В дальнейшем, в соответствии с программой, количество поездов будет наращиваться и дойдет до 18 пар. Это совершенно другая история, тактовое сообщение, это комфорт. Это совершенно другой объем пассажиропотока. Это тесная связь с одним из исторических городов нашей страны — с Ярославлем — и решение накопившихся транспортных проблем»,— сказал Сергей Собянин.

Антон Голицын