Главные новости за 25 августа: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел прямую линию, где сообщил о переносе реконструкции основного здания театра оперы и балета. Предполагалось приступить к работам в этом году. По его словам, причиной стала схема финансирования строительства стадиона за 19,9 млрд руб., переданного в концессию. Также господин Гусев признал, что ограничения снабжения топливом сохранятся в ближайшие недели. Причина — удары по нефтеперерабатывающим заводам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Воронежской области Евгений Шаталов написал рапорт об увольнении по собственному желанию. Речь не идет об отставке по выслуге лет, которая на гражданской службе означает выход на пенсию, выяснил «Ъ-Черноземье».

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В Правобережный райсуд Липецка поступило уголовное дело бывшего спикера горсовета Александра Афанасьева и экс-военкома Олега Кузнецова. Их обвиняют в обмане предпринимателя на 20 млн руб.

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Анна Швечикова