Главные новости за 25 августа. Новороссийск

В Цемесской роще Новороссийска специалисты обнаружили следы сброса сточных вод и загрязнение почвы. Об этом свидетельствуют результаты обследования Южного межрегионального управления Росприроднадзора.

Власти Новороссийска пока не могут однозначно спрогнозировать, насколько вырастет нагрузка на городские дороги в осенний сезон. Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в администрации города, зерновые терминалы и предприятия отрасли после атак БПЛА приостановили работу, поэтому влияние сезонного роста грузопотока на дорожную ситуацию оценить невозможно.

В Новороссийске специалисты выявили 76 земельных участков с признаками неиспользования. Как сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале, администрации внутригородских районов совместно с контрольно-ревизионным управлением продолжают мониторинг земель для формирования общего реестра.

В Новороссийске два дня подряд не фиксировали превышения загрязняющих веществ в воздухе.

В Анапе по итогам уборочной кампании собрали более 54 тыс. тонн озимых зерновых культур — на 11% больше, чем годом ранее. По урожайности город занял первое место среди муниципалитетов Кубани, входящих в Анапа-Таманскую зону.

В Новороссийске помещения для переодевания в спортивной школе «Олимп» отремонтируют за 3,87 млн руб. вместо передачи теннисных кортов на улице Кутузовской в концессию. Об этом следует из документов закупки. Родителям юных спортсменов удалось добиться сохранения базы для бесплатных занятий.

Кассационный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит жалобу администрации Геленджика на решения судов о выплате двум паевым инвестиционным фондам почти 650 млн руб. за изымаемые земельные участки.