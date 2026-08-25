Главные новости за 25 августа. Сочи

В Центральном районе Сочи собственник добровольно демонтировал капитальный объект самовольного строительства на улице Парковой. Речь идет об одноэтажном нежилом здании торгового блока, которое возвели без необходимых согласований и разрешений, а также с нарушением земельных, строительных и градостроительных норм.

С 9 по 30 сентября 2026 года по техническим причинам изменится расписание движения пригородных поездов на нескольких направлениях. Корректировки затронут участки Туапсе—Сириус, Аэропорт—Туапсе и Аэропорт—Сочи.

В суде жительницу Саяногорска признали виновной в оправдании терроризма и участии в террористической организации, назначив ей 6 лет колонии общего режима. В ходе следствия установлено, что женщина через Telegram распространяла запрещенные материалы и инструкции, а также пыталась вовлечь в противоправную деятельность несовершеннолетнего из Туапсе.

В суде предпринимательницу из Сочи признали виновной в мошенничестве и легализации средств, похитив у граждан 140,6 млн руб. под видом участия в электронных торгах. С декабря 2022 по август 2023 года она предоставляла клиентам подложные протоколы и фиктивные договоры, а предлагаемые квартиры фактически не выставлялись на аукционы.

Сочи занял третье место среди самых популярных направлений для спонтанных поездок в августе 2026 года. Лидером рейтинга стала Москва, на которую пришлось 9% таких бронирований.