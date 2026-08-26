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Финансовые показатели крупнейших управляющих компаний за первое полугодие 2026 года

Название компании Выручка за 6 мес. (млрд руб.) Изменение (%) Чистая прибыль за 6 мес. (млн руб.) Изменение (%)
«Первая» 10,45 82,3 7,17 94,8
«Альфа-Капитал» 10,04 39,7 2,58 31,2
«ВИМ Инвестиции» 3,78 54,4 0,01 -95,7
«Райффайзен» 2,51 3,5 1,33 2,0
«ААА Управление капиталом» 2,38 5,8 1,03 -6,5
«Современные фонды недвижимости» 2,38 44,4 0,92 113,7
«Т-Капитал» 2,37 96,6 1,67 115,0
«Атон-Менеджмент» 1,89 -25,3 0,43 14,6
«РСХБ управление активами» 1,76 38,7 0,41 60,4
«ТКБ Инвестмент Партнерс» 1,56 20,8 0,98 13,0
«ВИМ Сбережения» 1,55 187,3 0,03 -80,6
«ПАРУС Управление активами» 1,23 148,6 0,16 23,5
«Бизнес и инвестиции» 1,16 -3,1 1,24 -2,2
«Промсвязь» 1,15 33,8 0,25 -4,5
«Астра Управление активами» 1,02 -55,4 0,36 -72,6
«Лидер» 1,02 7,5 0,29 -79,7
УК ФГ БКС 0,89 -8,1 0,20 -44,6
«Прогрессивные инвестиционные идеи» 0,77 14,3 0,72 36,9
«Агана» 0,72 -8,1 0,54 -8,0
Группа «УК Регион» 0,69 -5,1 0,42 -39,1

Источник: отчетность компаний.

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