Финансовые показатели крупнейших управляющих компаний за первое полугодие 2026 года

Название компании Выручка за 6 мес. (млрд руб.) Изменение (%) Чистая прибыль за 6 мес. (млн руб.) Изменение (%) «Первая» 10,45 82,3 7,17 94,8 «Альфа-Капитал» 10,04 39,7 2,58 31,2 «ВИМ Инвестиции» 3,78 54,4 0,01 -95,7 «Райффайзен» 2,51 3,5 1,33 2,0 «ААА Управление капиталом» 2,38 5,8 1,03 -6,5 «Современные фонды недвижимости» 2,38 44,4 0,92 113,7 «Т-Капитал» 2,37 96,6 1,67 115,0 «Атон-Менеджмент» 1,89 -25,3 0,43 14,6 «РСХБ управление активами» 1,76 38,7 0,41 60,4 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 1,56 20,8 0,98 13,0 «ВИМ Сбережения» 1,55 187,3 0,03 -80,6 «ПАРУС Управление активами» 1,23 148,6 0,16 23,5 «Бизнес и инвестиции» 1,16 -3,1 1,24 -2,2 «Промсвязь» 1,15 33,8 0,25 -4,5 «Астра Управление активами» 1,02 -55,4 0,36 -72,6 «Лидер» 1,02 7,5 0,29 -79,7 УК ФГ БКС 0,89 -8,1 0,20 -44,6 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 0,77 14,3 0,72 36,9 «Агана» 0,72 -8,1 0,54 -8,0 Группа «УК Регион» 0,69 -5,1 0,42 -39,1