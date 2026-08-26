Финансовые показатели крупнейших управляющих компаний за первое полугодие 2026 года

|
|Название компании
|Выручка за 6 мес. (млрд руб.)
|Изменение (%)
|Чистая прибыль за 6 мес. (млн руб.)
|Изменение (%)
|«Первая»
|10,45
|82,3
|7,17
|94,8
|«Альфа-Капитал»
|10,04
|39,7
|2,58
|31,2
|«ВИМ Инвестиции»
|3,78
|54,4
|0,01
|-95,7
|«Райффайзен»
|2,51
|3,5
|1,33
|2,0
|«ААА Управление капиталом»
|2,38
|5,8
|1,03
|-6,5
|«Современные фонды недвижимости»
|2,38
|44,4
|0,92
|113,7
|«Т-Капитал»
|2,37
|96,6
|1,67
|115,0
|«Атон-Менеджмент»
|1,89
|-25,3
|0,43
|14,6
|«РСХБ управление активами»
|1,76
|38,7
|0,41
|60,4
|«ТКБ Инвестмент Партнерс»
|1,56
|20,8
|0,98
|13,0
|«ВИМ Сбережения»
|1,55
|187,3
|0,03
|-80,6
|«ПАРУС Управление активами»
|1,23
|148,6
|0,16
|23,5
|«Бизнес и инвестиции»
|1,16
|-3,1
|1,24
|-2,2
|«Промсвязь»
|1,15
|33,8
|0,25
|-4,5
|«Астра Управление активами»
|1,02
|-55,4
|0,36
|-72,6
|«Лидер»
|1,02
|7,5
|0,29
|-79,7
|УК ФГ БКС
|0,89
|-8,1
|0,20
|-44,6
|«Прогрессивные инвестиционные идеи»
|0,77
|14,3
|0,72
|36,9
|«Агана»
|0,72
|-8,1
|0,54
|-8,0
|Группа «УК Регион»
|0,69
|-5,1
|0,42
|-39,1