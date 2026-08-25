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На трех улицах в Ростове запустили бесплатную сеть Wi-Fi

В Ростове-на-Дону заработали первые точки бесплатного беспроводного интернета в рамках социального проекта «Ростов-Город Wi-Fi». Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин на своей странице в социальных сетях.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Инициатором проекта выступил общественный деятель Семен Цацак при поддержке городской администрации. Подключиться к сети можно на улице Пушкинской, а также в Соборном и Университетском переулках — зоны покрытия обозначены специальными информационными табличками.

Организаторы планируют постепенно расширять географию проекта и открывать новые точки доступа по всему городу.

Мария Хоперская

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