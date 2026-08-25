СКР возбудил проверку после гибели мужчины на водохранилище в Дагестане

Буйнакский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Республике Дагестан проводит процессуальную проверку по факту гибели местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, 25 августа 2026 года на береговой зоне Ирганайского водохранилища у посёлка Шамилькала Унцукульского района при купании утонул 20-летний мужчина.

Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, повлёкшие гибель молодого человека. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Мария Хоперская