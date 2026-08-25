Северная Осетия выделила 16 млрд рублей на медицинское страхование

В Республике Северная Осетия—Алания выделили 16 млрд руб. на медицинское страхование. Об этом стало известно по итогам заседания правительства региона.

В республике действует территориальная программа ОМС до 2028 года, охватывающая диспансеризацию, диагностику, лечение различных заболеваний и развитие инфраструктуры здравоохранения.

Кроме того, утверждены изменения в правила предоставления субсидий некоммерческим организациям, входящим в инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса. Поправки направлены на повышение прозрачности расходования бюджетных средств и защиту внутреннего рынка. Кроме того, на заседании рассмотрели вопросы ответственного ведения предпринимательской деятельности.

По словам Бориса Джанаева, в текущем году на деятельность институтов развития предусмотрено свыше 130 млн руб., а с начала отчетного периода бизнесу оказано около 3 тыс. услуг федерального и регионального значения. «Поддержка бизнеса — это одна из основных задач. Необходимо и дальше развивать все действующие площадки, а также оказывать поддержку бизнесменам», — заявил он.

Мария Хоперская