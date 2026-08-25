После переноса электричек на станции «Рыбацкое» стало на 45% больше пассажиров

После переноса пригородных поездов Московского направления пассажиропоток на железнодорожной станции «Рыбацкое» утром 25 августа вырос на 45%. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажиропоток на станции Рыбацкое вырос на 45% после переноса электричек

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Пассажиропоток на станции Рыбацкое вырос на 45% после переноса электричек

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Через станцию утром прошли около 6,5 тыс. пассажиров. На Ладожском вокзале поток увеличился на 26% и достиг 2,9 тыс. человек. Из них 661 пассажир воспользовался новой турникетной линией — это около 23% общего пассажиропотока вокзала.

Рост нагрузки зафиксировали и в петербургском метрополитене. На станции «Рыбацкое» число пассажиров на входе увеличилось на 4,6%, почти до 17 тыс. человек. На «Ладожской» рост составил 1% — до 21,3 тыс. пассажиров.

В комитете по транспорту отметили, что метрополитен в утренний час пик справился с увеличившимся пассажиропотоком без задержек.

Матвей Николаев