Суд вынес приговор экс-заведующей детсадом под Астраханью за хищение более 1 млн руб.

Ахтубинский районный суд Астраханской области вынес обвинительный приговор бывшей заведующей детским садом в поселке Верхний Баскунчак. Женщина признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-заведующая детсадом в Астраханской области осуждена за мошенничество

Фото: СК РФ Экс-заведующая детсадом в Астраханской области осуждена за мошенничество

Фото: СК РФ

По данным следствия, на протяжении нескольких лет заведующая собирала деньги с воспитателей якобы на нужды образовательного учреждения. Общая сумма собранных средств превысила 1 млн руб. Женщина потратила их на личные цели.

Преступная деятельность была пресечена в результате совместных действий регионального управления СК и УФСБ России по Астраханской области. В ходе расследования на имущество осужденной был наложен арест, который сохранен по настоящее время.

Суд назначил фигурантке наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Испытательный срок также установлен на два года.

По данным картотеки суда, 19 августа 2026 года обвинительный приговор вынесен Ольге Авдеевой. Она руководила МКДОУ «Детский сад № 21 МО «Ахтубинский район» с 2008 по 2025 год.

Марина Окорокова