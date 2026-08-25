Пассажиропоток автобусов в Калининградской области вырос на 4,4%

В 2025 году автобусы, работающие на регулярных маршрутах в Калининградской области, перевезли 78,7 млн пассажиров. По сравнению с предыдущим годом пассажиропоток вырос на 4,4%, следует из оперативных данных Калининградстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобусы в Калининградской области перевезли 78,7 млн пассажиров за год

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Автобусы в Калининградской области перевезли 78,7 млн пассажиров за год

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Наибольшее число пассажиров автобусы перевезли в марте — 8,74 млн человек. Тогда же был зафиксирован максимальный за год пассажирооборот — 99,6 млн пассажиро-километров.

Основной объем перевозок пришелся на городские маршруты. За год ими воспользовались 69,2 млн пассажиров. Пригородные автобусы перевезли 8 млн человек, междугородные — 1,3 млн. Еще 203,7 тыс. пассажиров воспользовались международными маршрутами.

При этом пассажиропоток на пригородных направлениях за год снизился на 5,3%. Международные перевозки, напротив, выросли в 3,6 раза.

Одновременно в регионе увеличивается доля автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных пассажиров. В 2025 году она составила 46,9% против 45,2% годом ранее. Для сравнения: в 2014 году такие автобусы составляли лишь 3,9% автопарка.

В среднем по России доля автобусов, адаптированных для маломобильных пассажиров, в 2025 году составила 48,1%. В Северо-Западном федеральном округе показатель был значительно выше — 69,7%.

Матвей Николаев