Терский район КБР нарастил производство мяса в 2,4 раза

Сельскохозяйственные организации Терского района Кабардино-Балкарии за семь месяцев 2026 года нарастили производство мяса скота и птицы на убой в живом весе в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Северо-Кавказстат.

Всего получено порядка 600 тонн продукции. Основной вклад в прирост внесло птицеводство: выпуск мяса птицы вырос почти вдвое и составил 472 тонны в живом весе.

На птицу приходится около 80% всего объёма мяса, произведённого в районе.

Мария Хоперская