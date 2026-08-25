В Башкирии обвиняемого в гибели пассажира подростка отправили под арест

Кушнаренковский районный суд по ходатайству следователя отправил под домашний арест подростка, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

21 августа нетрезвый подросток, не имея водительского удостоверения, сел за руль «Нивы». В салоне автомобиля помимо него самого были шестеро несовершеннолетних. На дороге Султанаево-Шарипово автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Один из пассажиров скончался, остальные получили различные травмы.

Олег Вахитов