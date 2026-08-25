На участке трассы «Кола» в Кудрово перекроют полосу съезда
На участке федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кудрово введут ограничения движения. С 27 августа по 13 сентября будет перекрыта переходно-скоростная полоса съезда с транспортной развязки на трассу в направлении Ленинградской области, сообщили в ФКУ «Упрдор „Северо-Запад“».
На трассе «Кола» в Кудрово ограничат движение до 40 км/ч
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Ограничения будут действовать на 13-м километре дороги. Максимальная разрешенная скорость на участке составит 40 км/ч.
Меры связаны с проведением работ по устройству элементов дорожной одежды в рамках реконструкции транспортной развязки. Работы выполняются в составе проекта строительства подъезда к транспортно-пересадочному узлу «Кудрово».