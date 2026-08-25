Уфимская путешественница добралась на велосипеде до Северного Ледовитого океана

Путешественница из Башкирии, член Русского географического общества Ксения Салазанова завершила велопутешествие из Уфы в Северодвинск. Она начала экспедицию 7 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @ksunevada Фото: @ksunevada

Маршрут до Белого моря пролегал через Бирск, Дюртюли, Нефтекамск, Сарапул, Ижевск, Киров, Котлас, Холмогоры и Архангельск. На берегу Северного Ледовитого океана она оказалась 24 августа. По словам путешественницы, ей удалось искупаться в Белом море, несмотря на температуру 15°.

Вернуться в Уфу Ксения Салазанова планирует вечером 28 августа.

Идэль Гумеров