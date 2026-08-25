В Петербурге автобус №98 наехал на двух женщин на тротуаре

В Калининском районе Санкт-Петербурга автобус выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. ДТП произошло днем 25 августа на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Просвещения, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобус выехал на тротуар и сбил двух пешеходов в Петербурге

Фото: Мария Платонова / Коммерсантъ Автобус выехал на тротуар и сбил двух пешеходов в Петербурге

Фото: Мария Платонова / Коммерсантъ

По предварительным данным полиции, 58-летний водитель «Волгобаса» потерял управление. Изначально предполагалось, что мужчина мог уснуть за рулем. В комитете по транспорту уточнили, что в аварии участвовал автобус маршрута №98, который обслуживает «Домтрансавто».

Позднее в комитете сообщили, что водителю стало плохо во время движения. Автобус выехал на тротуар, где находились пешеходы.

В результате ДТП пострадали две женщины. Одна из них отказалась от госпитализации. Вторую — 75-летнюю петербурженку — доставили в больницу. По данным полиции, она находится в тяжелом состоянии.

В компании-перевозчике уточнили, что водитель имеет 30-летний стаж и является гражданином России. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии. Комитет по транспорту Петербурга заявил о готовности оказать необходимую поддержку в расследовании.

Матвей Николаев