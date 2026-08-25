Уфимский «Салават Юлаев» подписал контракт с канадским нападающим

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил контракт с 23-летним канадским форвардом Мэттью Маджо.

Как сообщила пресс-служба клуба, в прошлом сезоне хоккеист провел 63 матча за Bridgeport Islanders (выступает в Американской хоккейной лиге), в которых набрал 33 (12+21) очка.

По данным «Ъ-Уфа», зарплата игрока составит 40 млн руб. в год. Ожидается, что в Уфу Мэттью Маджо прилетит в течение месяца или чуть раньше.

Мэттью Маджо стал пятым легионером уфимской команды, в которой, помимо него, играют Шелдон Ремпал, Девин Броссо, Дин Стюарт и Джек Родуолд.

Олег Вахитов