Под Саратовом спустя пять суток полностью потушили пожар на мусорном полигоне

В Балакове спустя пять суток потушен пожар на мусорном полигоне. Прокуратура и власти проводят проверку для установления причин возгорания, сообщил в своих соцсетях глава Балаковского района Сергей Барулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на полигоне в Балакове стал четвертым за месяц в Саратовской области

Фото: t.me / sergey_barulin Пожар на полигоне в Балакове стал четвертым за месяц в Саратовской области

Фото: t.me / sergey_barulin

«Возгорание полностью ликвидировано. В настоящее время продолжаются работы по засыпке территории землей, чтобы предотвратить повторные возгорания», — заявил господин Барулин. Огонь тушили круглосуточно, была задействована техника МБСПУ «Комбинат благоустройства», промышленных предприятий и коммерческих организаций.

Полигон в Балакове загорелся 20 августа. Пожар, по данным регоператора по обращению с ТКО АО «Ситиматик», охватил около 300 кв. м, что составляет 0,06% от общей площади объекта. Для координации действий на объекте был развернут оперативный штаб с участием представителей местных властей и экстренных служб.

Ранее, 18 августа, свалка загорелась в Красноармейске. 2 августа огонь вспыхнул на мусорном полигоне в Энгельсе, 11 августа загорелись мусор и трава на территории мусороперегрузочной станции в Елшанке в Саратове.

Марина Окорокова