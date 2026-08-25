СК возбудил дело после столкновения двух катеров на реке под Саратовом

В Энгельсском районе Саратовской области следственные органы возбудили уголовное дело после столкновения двух катеров на реке Волге. Инцидент квалифицирован по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью), сообщили в Западном МСУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два катера столкнулись на Волге под Энгельсом

Фото: Западное МСУТ СКР Два катера столкнулись на Волге под Энгельсом

Фото: Западное МСУТ СКР

По данным следствия, авария произошла вечером 22 августа в протоке Подстепная реки Каюковка вблизи села Генеральское. 55-летний судоводитель, управляя своим катером, допустил столкновение с другим маломерным судном. На борту второго катера находились два пассажира.

В результате инцидента оба плавсредства получили механические повреждения. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Травмы, полученные одним из судоводителей, квалифицированы как тяжкие.

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств и причин аварии.

Марина Окорокова