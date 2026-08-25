Черноземье 25.08.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 26 августа Австралийский доллар 60,3914 Английский фунт 115,1660 Белорусский рубль 28,0098 Гонконгский доллар* 10,7748 Дирхам ОАЭ 22,9989 Доллар США 84,4635 Евро 98,5182 Индийская рупия** 88,2454 Казахстанский тенге** 18,4422 Канадский доллар 61,0197 Китайский юань 12,5659 СДР 115,9118 Сингапурский доллар 66,4701 Турецкая лира* 17,5835 Украинская гривна* 18,9077 Шведская крона* 88,9114 Швейцарский франк 105,1980 Японская иена** 53,0616 *За 10. **За 100.