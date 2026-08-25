Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 26 августа

Австралийский доллар 60,3914
Английский фунт 115,1660
Белорусский рубль 28,0098
Гонконгский доллар* 10,7748
Дирхам ОАЭ 22,9989
Доллар США 84,4635
Евро 98,5182
Индийская рупия** 88,2454
Казахстанский тенге** 18,4422
Канадский доллар 61,0197
Китайский юань 12,5659
СДР 115,9118
Сингапурский доллар 66,4701
Турецкая лира* 17,5835
Украинская гривна* 18,9077
Шведская крона* 88,9114
Швейцарский франк 105,1980
Японская иена** 53,0616

*За 10. **За 100.