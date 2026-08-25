Умер экс-главврач Ярославского госпиталя ветеранов войн
На 81-м году жизни умер бывший главный врач Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн и экс-депутат Владимир Герасимов. Об этом сообщил председатель Яроблдумы Михаил Боровицкий.
Владимир Герасимов
Фото: опубликовал Михаил Боровицкий
Владимир Герасимов возглавлял больницу с 1986 по 2016 год. Как отметил господин Боровицкий, под его руководством «госпиталь стал не только лечебным учреждением, но и настоящим центром заботы и уважения к тем, кто служил Родине».
«Его энергия, принципиальность и умение добиваться нужного результата помогали решать самые сложные задачи — от модернизации учреждения до внедрения новых подходов в лечении и уходе за пациентами»,— написал председатель думы.
Также Владимир Герасимов был депутатом Ярославской областной думы двух созывов — четвертого и пятого (2006-2013 годы). Господин Боровицкий назвал его настоящим служителем людям.
«На заседаниях он неизменно делал акцент на самом главном — социальной поддержке, защите интересов тех, кто особенно в этом нуждается: ветеранов, пожилых людей. Заслуги Владимира Григорьевича перед медициной и перед регионом невозможно переоценить»,— указал Михаил Боровицкий.
Дата и место прощания пока не называются.