Более половины жителей ПФО признались, что дети копят лучше них

В Приволжском федеральном округе 51% жителей считают, что их дети умеют копить эффективнее, чем они сами. Это следует из опроса ВТБ, участники которого также рассказали, как выдают детям карманные деньги и как контролируют их траты.

Чаще всего дети в ПФО хранят карманные деньги на банковской карте (50%) или в копилке (33%). Ещё 15% детей открыли накопительный счет или вклад, а 2% отдают средства родителям «под процент».

Сами родители в Приволжском федеральном округе признают пробелы в финансовой грамотности: почти половина опрошенных считает, что им стоит лучше контролировать собственный бюджет.

Андрей Сазонов