В Териберке построят визит-центр за 355 млн рублей
В Териберке Мурманской области планируют построить новый визит-центр для туристов. Инвестиции в проект резидента Арктической зоны РФ ООО «Визит-центр Териберка» составят 355,2 млн рублей, сообщили в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Новый визит-центр в Териберке сможет принимать более 150 тыс. туристов в год
Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ
Комплекс площадью 800 кв. м разместят на въезде в природный парк «Териберка». Посетители смогут получить здесь информацию о туристических маршрутах и экскурсиях, подобрать варианты отдыха и получить помощь в организации поездки.
Запустить визит-центр планируется в 2030 году. Согласно бизнес-плану, объект сможет принимать более 150 тыс. посетителей ежегодно. Ожидаемая выручка составит свыше 120 млн рублей в год.
Власти Мурманской области рассчитывают, что новый объект позволит создать дополнительную инфраструктуру для растущего турпотока. За последние десять лет число туристов в регионе увеличилось в 2,5 раза.