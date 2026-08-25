В Териберке построят визит-центр за 355 млн рублей

В Териберке Мурманской области планируют построить новый визит-центр для туристов. Инвестиции в проект резидента Арктической зоны РФ ООО «Визит-центр Териберка» составят 355,2 млн рублей, сообщили в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый визит-центр в Териберке сможет принимать более 150 тыс. туристов в год

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Новый визит-центр в Териберке сможет принимать более 150 тыс. туристов в год

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Комплекс площадью 800 кв. м разместят на въезде в природный парк «Териберка». Посетители смогут получить здесь информацию о туристических маршрутах и экскурсиях, подобрать варианты отдыха и получить помощь в организации поездки.

Запустить визит-центр планируется в 2030 году. Согласно бизнес-плану, объект сможет принимать более 150 тыс. посетителей ежегодно. Ожидаемая выручка составит свыше 120 млн рублей в год.

Власти Мурманской области рассчитывают, что новый объект позволит создать дополнительную инфраструктуру для растущего турпотока. За последние десять лет число туристов в регионе увеличилось в 2,5 раза.

Матвей Николаев