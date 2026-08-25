В Ленобласти возбудили дело о фиктивной регистрации иностранцев в квартире

В Кировском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело против 40-летнего местного жителя, которого подозревают в фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет. Об этом 25 августа сообщили в Следственном комитете Ленобласти.

По версии следствия, мужчина является собственником жилого помещения в Кировске. С 1 января по 24 августа 2026 года он передавал в миграционное подразделение сведения о пребывании иностранных граждан по месту своей регистрации.

При этом фактически иностранцы в квартире не проживали. По данным следствия, регистрация оформлялась из корыстных побуждений.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможных соучастников.

Матвей Николаев