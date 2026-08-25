В Новороссийске ремонт теннисной секции вместо концессии обойдется в 3,8 млн рублей

В Новороссийске помещения для переодевания в спортивной школе «Олимп» отремонтируют за 3,87 млн руб. вместо передачи теннисных кортов на улице Кутузовской в концессию. Об этом следует из документов закупки. Родителям юных спортсменов удалось добиться сохранения базы для бесплатных занятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Как пишет «Новороссийский рабочий», в июне стало известно, что теннисные корты на улице Кутузовской, 1 прекращают работу: помещения раздевалок, санузлов и тренерской не соответствовали установленным требованиям. Изначально спортсменов планировали с сентября распределить по площадкам при общеобразовательных школах.

Вернуться на прежние корты теннисисты могли бы после строительства современного спортивного комплекса концессионером. Такой вариант родителей не устроил. Они обратились в прокуратуру, администрацию, к депутатам и в СМИ, а также попали на личный прием к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. После этого было принято решение подготовить смету на ремонт помещений, а территорию в дальнейшем вывести из концессионного проекта.

Прием заявок от подрядчиков на выполнение работ заканчивается 25 августа. Ремонт должны завершить до конца октября 2026 года. Начальная максимальная цена контракта составляет 3 870 521,53 рубля.

Подрядчику предстоит отремонтировать кровлю, утеплить стены, фасад и отмостку, заменить напольное покрытие на керамогранит, установить пластиковые окна вместо деревянных, заменить двери и сантехнику, а также оборудовать душевую.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске на ремонт, оснащение и обеспечение безопасности учреждений дополнительного образования в сфере культуры перед новым учебным годом направили 70,38 млн руб.

Анна Гречко