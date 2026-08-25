Жителям Ставрополья выплатили 65 млн рублей после весенних паводков

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о выплатах жителям региона, пострадавшим от обильных осадков и паводка весной 2026 года.

«В этом году я выплатил людям порядка 65 млн рублей за потерю имущества и на социальную поддержку», — заявил Владимиров.

Ранее сообщалось, что весной на Ставрополье прошли сильные дожди с градом, а в ряде округов был введен режим чрезвычайной ситуации.

Мария Хоперская