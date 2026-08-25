Осень в Петербурге будет теплее нормы и дождливее прошлогодней

Осень 2026 года в Санкт-Петербурге ожидается теплее климатической нормы и прошлогоднего сезона. При этом по сравнению с засушливой осенью 2025 года в городе станет заметно больше осадков, следует из прогноза метеорологов «Яндекс Погоды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сентябрь и ноябрь в Петербурге ожидаются теплее нормы, прогнозируют метеорологи

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Сентябрь и ноябрь в Петербурге ожидаются теплее нормы, прогнозируют метеорологи

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В целом осень будет теплее нормы во всех крупнейших городах России. Наиболее теплым месяцем сезона прогнозируется сентябрь. При этом значительных температурных рекордов метеорологи не ожидают. Исключением может стать Уфа, где в сентябре возможно превышение рекордной отметки последних 30 лет — 13,7 °C.

В Санкт-Петербурге второй год подряд заметно теплее климатической нормы могут оказаться сентябрь и ноябрь. По оценке специалистов, тенденция на более теплую осень в городе сохраняется в последние годы.

По количеству осадков сезон в Санкт-Петербурге в целом ожидается близким к климатической норме. Небольшое превышение возможно в ноябре — как относительно многолетних показателей, так и среднего уровня за последнее десятилетие.

При этом по сравнению с прошлой осенью дождей станет существенно больше. В сентябре ожидается примерно вдвое больше осадков, чем годом ранее, в октябре — примерно в полтора раза больше. В целом осень 2026 года в Санкт-Петербурге прогнозируется значительно более дождливой, чем осень 2025-го.

Более заметный рост осадков ожидается и в других российских мегаполисах. Особенно влажным прогнозируется ноябрь: практически во всех крупных городах количество осадков может составить 1,3–1,5 климатической нормы. При этом новых рекордов по количеству осадков метеорологи не ожидают.

Матвей Николаев