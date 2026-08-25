Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Разводов на Ставрополье стало меньше впервые за 20 лет

На Ставрополье зафиксировано снижение числа разводов до минимального показателя за последние 20 лет. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба управления ЗАГС Ставропольского края.

После резкого роста расторжений браков в 2022 году их количество сократилось на 25. В 2025 году показатель достиг минимума за два десятилетия, а в 2026 году эта тенденция продолжилась.

В ведомстве подчеркнули, что сокращение числа расторжений не означает, что проблема утратила остроту. Органы ЗАГС продолжают работу по укреплению семейных ценностей.

В регионе действует акция «Стоп, развод!»: психологи помогают семьям преодолевать кризисы, а молодожёнам демонстрируют примеры крепких браков.

Мария Хоперская

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд