Разводов на Ставрополье стало меньше впервые за 20 лет

На Ставрополье зафиксировано снижение числа разводов до минимального показателя за последние 20 лет. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба управления ЗАГС Ставропольского края.

После резкого роста расторжений браков в 2022 году их количество сократилось на 25. В 2025 году показатель достиг минимума за два десятилетия, а в 2026 году эта тенденция продолжилась.

В ведомстве подчеркнули, что сокращение числа расторжений не означает, что проблема утратила остроту. Органы ЗАГС продолжают работу по укреплению семейных ценностей.

В регионе действует акция «Стоп, развод!»: психологи помогают семьям преодолевать кризисы, а молодожёнам демонстрируют примеры крепких браков.

Мария Хоперская