В Ярославле будут судить пассажира за стрельбу по автобусу 23 февраля

В Ярославле полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, который несколько раз выстрелил по рейсовому автобусу. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Сотрудники полиции выяснили, что днем 23 февраля обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на улице Пирогова в районе остановки не менее пяти раз выстрелил в сторону автобуса из пневматического пистолета. Затем мужчина подошел к водительской двери и дважды выстрелил через стекло в сторону водителя, который воспринял произошедшее как угрозу своей жизни и здоровью.

«Предварительной причиной конфликта стал отказ водителя остановить автобус в неположенном месте по требованию пассажира для высадки»,— сообщили в УМВД.

Причиненный транспортному средству ущерб оценили в 45 тыс. руб. Местного жителя обвиняют в вандализме и угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Алла Чижова