Жителей Волгодонска предупредили о снижении давления воды 26 и 27 августа

В Волгодонске в связи с капитальным ремонтом водовода на улице Весенняя с 21:00 26 августа будет снижено давление холодного водоснабжения. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ограничения затронут ряд улиц и переулков: Ленина (77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 111, 111а, 113, 115, 117, 119, 120, 120 а, 121, 122, 123, 124), Морская, (114, 112, 110, 108, 106, 104, 102, 100, 96, 116, 118, 122, 124, 126а, 128, 132, 134, 136, 138), 30 Лет Победы, (2, 4, 6, 10, 12, 14, 16), Горького (3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 25, 27, 35, 147, 149, 151, 155, 155а, 157а, 161, 165, 167, 169, 171, 173, 182, 184, 192, 194).

Вода с перебоями будет поступать и в дома по следующим адресам: Дзержинского, д. 2/137, а также 1, 3, 5 и 39, улица Степная (137, 141, 143, 147, 149, 151, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 195, 197, включая частный сектор от дома 52 до 36), улица Пионерская (140, 146, 148/153, 171, 171а, 175, 179, 181), Молодежная (3а,5,11,13,15).

Ограничения коснутся также улиц и переулков: Красный Яр; Западный, 4, Строителей, 9, Гагарина, (10б, 15, 16), Энтузиастов, 8 и Советская, 136.

Ориентировочное время выполнения работ: 06:00, 27 августа.

Мария Хоперская