Экс-начальника миграционного отдела полиции в Копейске осудили за взятки

Копейский городской суд признал виновными бывшего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Копейску Анастасию Литвинову и двух жителей региона во взяточничестве, превышении полномочий, злоупотреблении ими, организации незаконной миграции и незаконной выдаче паспорта РФ (ч. 3 ст. 290, ч. 5 ст. 290, ст. 285, ст. 286, ч. 2 ст. 322.1, ч. 1 ст. 292.1 УК РФ). Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил источник из зала суда.

Установлено, что в 2021 году Анастасия Литвинова, будучи заместителем начальника отдела, вступила в сговор с местной жительницей и получила взятку за содействие мигранту в получении вида на жительство и гражданства РФ. Кроме того, в 2022–2024 годах она в качестве руководителя отдела зарегистрировала еще двух иностранцев на территории региона за взятку от бывших мигрантов, уже ставших россиянами. Это позволило иностранцам получить гражданство РФ.

Анастасию Литвинову задержали сотрудники УФСБ России по региону в конце января 2025 года вместе с сообщниками. Должностное лицо приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 700 тыс. руб., а также ей запретили занимать должности в правоохранительных органах на три года шесть месяцев. Фигурантку лишили специального звания «подполковник полиции». Анастасия Литвинова будет отбывать наказание после достижения ее ребенком 14 лет. Подельникам назначили наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет шести месяцев до трех лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом до 250 тыс. руб.

Виталина Ярховска