Чистая прибыль МТС-банка по МСФО за первые полгода 2026-го выросла более чем в два раза до 7,2 млрд руб. МТС-банк показал рост по ключевым направлениям деятельности: рентабельность капитала выросла более чем на 13,5%, чистая процентная маржа — до 8,3%. Выросла и активная клиентская база, а качество кредитного портфеля продолжило улучшаться четвертый квартал подряд. Результат объясняется сбалансированной и устойчивой бизнес-моделью, отметил председатель правления МТС-банка Эдуард Иссопов.

Планируемая реорганизация в Volkswagen может затронуть до 140 тыс. рабочих мест, предупреждают представители профсоюза. В июле компания представила новую стратегию, предусматривающую сокращение линейки автомобилей примерно на 50%. Кроме того, автопроизводитель намерен оптимизировать производственные мощности, чтобы привести их в соответствие с изменившейся рыночной средой, а также резким ростом конкуренции. В частности, VW планирует урезать мощности в Китае и Европе.

Сеть off-price-магазинов одежды Familia подала на регистрацию товарный знак «Familia премиум». Издание Shopper's нашло в базе Роспатента две заявки, поданные несколько дней назад. Familia закупает стоки известных брендов и продает их с большим дисконтом. В 2018 году компания начала развивать зоны gold brands с товарами Armani, Calvin Klein и другими популярными марками. В этом году в ассортименте появились Balenciaga и Dior.