В Ростове-на-Дону 29% родителей готовы занять деньги на образование ребенка

Жители Ростова-на-Дону ради образования и развития детей готовы пересматривать семейный бюджет. Если собственных средств не хватает, 29% готовы занять деньги у родственников или друзей, 27% — использовать накопления, а 16% — отказаться от крупной покупки. Результатами своего исследования с «Ъ-Ростов» поделились аналитики «Альфа-Деньги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Более трети родителей (34%) в Ростове-на-Дону готовы сократить другие расходы для того, чтобы оплатить спортивные или творческие занятия ребенка. 28% могут пойти на дополнительные траты для подготовки к экзаменам и поступлению в университет. Ради занятий с репетитором пересмотреть семейные расходы согласны 15%, а ради языковых курсов — 10%.

«При этом более дорогое образование само по себе не становится для родителей главным приоритетом. Ради обучения ребенка в другом городе или стране сократить другие расходы готовы 11% респондентов, ради частной школы — только 8%. Еще 4% назвали образовательные поездки и лагеря. Почти треть родителей (31%) считают, что расходы на образование должны укладываться в текущий семейный бюджет»,— рассказали аналитики «Альфа-Деньги».

Эксперты также выяснили, от каких планов ростовчане готовы отказаться, чтобы оплатить образование своего ребенка. Так, большинство (37%) среди предложенных вариантов ответа выбрали ремонт или покупку жилья ради, 24% — отпуск и путешествия, 19% —покупку автомобиля. Еще 9% готовы экономить на развлечениях, ресторанах и кафе, 6% — на новой технике и мебели. Не хочет отказываться от других расходов каждый пятый (22%) опрошенный.

При этом большинство респондентов (71%), согласно исследованию, считает, что школьное образование в России должно оставаться бесплатным. 17% полагают, что бюджетным должно быть основное образование, а дополнительные возможности могут предоставлять на коммерческой основе. Только каждый десятый уверен, что хорошее школьное образование может быть платным.

Схожее отношение родители демонстрируют и к дополнительным занятиям. Половина опрошенных (50%) считает, что кружки, секции и другие занятия для развития ребенка должны быть бесплатными. Среди тех, кто готов за них платить, приемлемая сумма составляет в среднем 4 тыс. руб. в месяц.

К частному школьному образованию родители относятся иначе. Среди тех, кто готов за него платить, приемлемая стоимость составляет в среднем 35 тыс. руб. в месяц. Для 46% комфортной является сумма до 20 тыс. руб. в месяц, а 13% готовы тратить на частную школу свыше 50 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что ростовчане летом тратят на ребенка в среднем 32 тыс. руб. в месяц.

Маргарита Синкевич