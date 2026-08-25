Актера Михаила Боярского оштрафовали за неоплаченную парковку в Петербурге

Актера Михаила Боярского привлекли к административной ответственности из-за несвоевременной оплаты штрафа за парковку. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеру назначили штраф 6 тысяч рублей

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ Актеру назначили штраф 6 тысяч рублей

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Речь идет о штрафе в 3 тысячи рублей за неоплаченную парковку автомобиля Mercedes на набережной реки Мойки. Машина находилась там 1 сентября 2025 года с 08:11 до 15:46.

Первоначальный штраф господин Боярский оплатил только 29 января 2026 года, спустя установленный законом срок. В результате мировой судья судебного участка №199 назначила ему еще один штраф — уже в размере 6 тысяч рублей.

Ранее актера уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. Так, в 2019 году артист оставил свой автомобиль прямо на Невском проспекте.

Карина Дроздецкая